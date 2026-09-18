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امام جمعه شهرکرد با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید استان، بر ضرورت آمادگی در جبهههای نظامی، اقتصادی و دیپلماسی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، با تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری (ع) و تسلیت پیشاپیش رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، بر لزوم بهرهمندی از فیوضات معصومین و استعانت از رحمت الهی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در استان، با قدردانی از تلاشهای سپاه پاسداران، استانداری و مسئولان دستگاههای اجرایی در برگزاری «دومین کنگره بزرگداشت ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری»، این برنامه را ثمره تلاش شبانهروزی مسئولان و مردمی دانست که برای تکریم جایگاه مقدس شهدا با تمام توان همکاری کردهاند.
حجتالاسلام فاطمی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با استناد به دیدگاه امام خمینی (ره)، دفاع مقدس را «گنجینه ملت ایران» توصیف کرد.
وی با اشاره به آسیبها و خسارتهای دوران جنگ، خاطرنشان کرد: اگرچه در این دوران بسیاری از شاخههای امید و نخبگان ما از دست رفتند، اما در پرتو خون شهدا، ملت ایران هم از نظر علمی و هم از نظر فرهنگی و معرفتی رشد کرد و ارادهای پولادین پیدا کرد. مقاومتی که امروز شاهد آن هستیم، برخاسته از یادآوری و تجلی خون شهداست.
وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ شهادت و روایت خاطرات دفاع مقدس بر اساس تأکیدات رهبری و امام معظمله تأکید کرد و آن را راهی برای حفظ روحیه سلحشوری و تقوای ملی دانست.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه، با تسلیت فقدان برخی از فرماندهان ارشد نظامی که از گنجینههای ارزشمند ملت بودند، بر ایستادگی بیقید و شرط ملت و نیروهای مسلح تأکید کرد. وی با اشاره به شیطنتهای اقتصادی و نظامی آمریکا، بر لزوم آمادگی مضاعف در سه جبهه اصلی اقتصادی نظانی و دیپلماسی تاکید کرد
حجتالاسلام فاطمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، با ارج نهادن به جایگاه والای معلم و استناد به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر «پیغمبرگونه بودن شغل معلمی»، خواستار توجه ویژه مسئولان به این حوزه شد. وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به معلمان و مربیان، از مدیران آموزش و پرورش و مسئولان دانشگاهها درخواست کرد: از این امانتهای ارزشمند ملت، یعنی اندیشه، نگاه و تربیت فرزندان ایران، با دقت و مراقبت حداکثری حفاظت کنید.