پخش زنده
امروز: -
تیمهای تهران و توابع استان تهران، با نمایش خیرهکننده در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور، موفق شدند هم در بخش دختران و هم در بخش پسران مجوز حضور در مرحله نهایی را کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات مرحله مقدماتی والیبال زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور با حضور تیمهای ۳۲ استان در ۵ منطقه کشور برگزار شد. در این راستا، هیئت والیبال استان تهران میزبان تیمهای گیلان، قم، البرز، قزوین، زنجان، تهران و توابع استان تهران بود.
رقابتهای منطقه تهران که در سالن والیبال دانشگاه آزاد واحد رودهن به میزبانی هیئت والیبال این استان برگزار گردید، با برتری قاطع نمایندگان پایتخت به پایان رسید. در نهایت، تیمهای تهران و توابع استان تهران در هر دو گروه دختران و پسران با کسب نتایج درخشان، موفق شدند سهمیه حضور در مرحله نهایی این رقابتهای ملی را از آن خود کنند.