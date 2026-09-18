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ایستگاه بوجاری و ضدعفونی بذر گندم دیم کازرون برای کشت پاییزه فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: ایستگاه بوجاری و ضدعفونی بذر گندم دیم این شهرستان با هدف تامین بذر سالم برای کشت پاییزه فعالیت خود را آغاز کرد و پیشبینی میشود تا نیمه آبان ماه بیش از هزار و ۱۰۰ تن بذر تولید شود.
فرهمند آقایی با بیان اینکه روزانه حدود ۲۵ تن گندم بوجاری و ضدعفونی میشود افزود: ارقام دهدشت، ساورز، آبان و سارنگ از عمده بذور تولیدی در این ایستگاه است که با هدف افزایش دانش فنی کارشناسان، دورههای آموزشی مرتبط با فرآوری و آمادهسازی بذر به صورت سالانه در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال زرقان برگزار میشود.
وی گفت: پس از بسته بندی مشخصات بذر روی برچسب درج میشود و کارشناسان از بخشهای ۳۰ تنی نمونه برداری میکنند که این نمونهها از نظر شاخصهایی مانند خلوص بذر و قوه نامیه مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی کازرون بیان کرد: امسال برای نخستین بار کیسههای بذر دارای برچسب شناسهدار، سامانه شناسه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال است و کشاورزان میتوانند با اسکن بارکد درج شده روی کیسه، اطلاعات مربوط به بذر را مشاهده کنند.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.