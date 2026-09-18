رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار جان‌فدایان ایران امروز با حضور مردم و مسئولان لشگری و کشوری در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار جان‌فدایان ایران که همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و جشن دویستمین شب ایستادگی و مقاومت ملت ایران برگزار شد و علاوه بر نیرو‌های جان‌فدا و نیرو‌های بسیجی سازمان‌یافته، اقشار مختلف مردم نیز در آن حضور دارند.

رژه حماسی نیرو‌های جان‌فدا از میدان امام حسین و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب در حال برگزاری است و مردم می‌توانند تا ساعت ۱۸ در این اجتماع حضور پیدا کنند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز صبح امروز با حضور در این رزمایش، بر ضرورت وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: جان ما فدای مردم و ایران است و وحدت و انسجام، دشمن را ناامید می‌کند.

رئیس‌جمهور حضور گسترده مردم را نمادی از پیوند ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست و از مشارکت مردم در این اجتماع قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در این مراسم گفت: همایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» آغاز شده و پویش «جان‌فدا» به‌عنوان یک حرکت مردمی، از تهران به دیگر استان‌ها و شهر‌های کشور گسترش خواهد یافت.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در کنار جمعی از سران، مدیران شهری و مسئولان کشور در اجتماع بزرگ «جان‌فدایان ایران» حضور یافت.

شهردار تهران در حاشیه این مراسم درباره حضور مردم در رزمایش بزرگ «جانفدایان ایران» گفت: حضور مردم در رزمایش بزرگ جانفدایان ایران بی‌نظیر است، مثل خود مردم که بی‌نظیرند.

وی افزود: پیام این حضور برای دوستان امید و افتخار و برای دشمنان یأس و ناامیدی است.

شهردار تهران تصریح کرد: این حضور باعث می‌شود تا دشمنان کور شوند و چشم طمع‌شان از ایران اسلامی و انقلاب اسلامی و این مردم عزیز برداشته شود.

زاکانی در ادامه گفت: ثمره خونخواهی رهبر این است که سایه جنگ و تهدید از سر ایران برداشته می‌شود، علاوه بر اینکه در مسیر خونخواهی سیدالشهدا (ع) است و مقدمات ظهور را فراهم می‌کند.

شهردار تهران همچنین بیان داشت: مردم باید محور تحولات قرار بگیرند. اگر مردم محور تحولات قرار بگیرند، همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور بیان کردند، همه چیز حل خواهد شد.