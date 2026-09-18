سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با هدف تأمین نیاز کشور به دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات، برنامه گسترش چشمگیر سطح زیر کشت کلزا را در دستور کار قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت این محصول در سال جاری به ۱۵۰۰ هکتار برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن سیلسپور افزود: به دلیل نیاز کشور به دانه‌های روغنی افزایش تولید کلزا در دستور کار قرار دارد.

اعلام این برنامه افزایش سطح زیر کشت کلزا در حالی است که به گفته سید حامد امیرآبادی، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سال گذشته در ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان کلزا کشت شد.

معرفی ارقام سازگار با اقلیم استان تهران و ترویج رعایت الگوی کشت از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید کلزا ست.