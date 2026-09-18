آیت‌الله دری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با یادآوری جنایات استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که ملت بزرگ ایران با ایستادگی پای آرمان‌ها و میدان‌داری در دفاع از کشور، کمر دشمن متجاوز و جنایتکار را شکسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله دری در خطبه‌های نماز جمعه مرکز استان با اشاره به اهداف شوم و متجاوزانه استکبار جهانی اظهار داشت: تروریست‌های عالم از هیچ دشمنی در مقابل ملت ایران کوتاهی نکرده و نخواهند کرد. آنها بار‌ها ثابت کرده‌اند که زبانشان زبان خون و جنایت است و به هیچ عهد و پیمانی وفادار نیستند.

وی آمریکا و دارودسته جنایتکار ترامپ و نتانیاهو را گرگ‌های خونخوار دنیا توصیف کرد و گفت: اینها به هیچ اصل و اصول انسانی پایبند نیستند و تنها راه مقابله با آنها، ایستادگی و مشت کوبنده است.

امام جمعه اراک افزود: ملت جانفدای ایران با حضور در تجمعات شبانه و میدان‌داری در همه عرصه‌ها، جلوه‌های بی‌نظیر ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن و دفاع از وطن و انقلاب را به نمایش گذاشتند و با همین ایستادگی کمر دشمن را شکستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به هفته دفاع مقدس امسال تأکید کرد: این هفته فرصتی برای نشر ارزش‌های انقلاب، نمایش اقتدار و عزت ملت بزرگ ایران و قدرشناسی از خون‌های مطهر و پرعظمت شهدا از رهبر مجاهد شهید تا دانش‌آموزان مدرسه میناب و شهدای دلاور دفاع مقدس هشت‌ساله است.

آیت‌الله دری در بخش دیگری از خطبه‌ها عفاف و حجاب را یکی از ارزشمندترین داشته‌های انسان دانست و گفت: مردان و زنان عفیف در نزد خداوند از درجات عالی برخوردارند. جامعه اسلامی و ایرانی همواره جامعه‌ای دارای ارزش‌های حجاب و عفاف بوده، اما دشمن با هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، صدف ارزشمند حجاب را هدف گرفته است. ضرورت دارد دستگاه‌های متولی با تقویت کار‌های فرهنگی و قانونی و خانواده‌ها با هوشیاری و آگاهی از این گوهر مقدس دفاع کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به جوانی جمعیت و فرزندآوری تأکید کرد و افزود: خانواده‌ها باید شرایط ازدواج آسان جوانان را فراهم آورند و با پرهیز از تجمل‌گرایی و هزینه‌ها و تشریفات سنگین، برای تشکیل و تحکیم بنیان خانواده قدم بردارند.