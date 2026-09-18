روح بلند مادر شهید حاجیه خانم فاطمه سعیدی صالح، مادر شهید علیرضا محمودی پارسا به آغوش فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، شهید علیرضا محمودی پارسا عارف ۱۳ ساله در عملیات والفجر مقدماتی به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع آن مرحوم ۲۷ شهریور ساعت ۱۴ از مقابل منزل ایشان واقع در رجائی شهر فاز یک خیابان دهم شرقی به سمت مسجد جامع رجائی شهر برگزار و سپس در جوار حرم مطهر امامزاده محمد (علیه السلام) کرج خاکسپاری شد.

مراسم سوم و هفتم آن مرحوم یکشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۶ الی ۱۷.۳۰ دقیقه در مسجد جامع رجائی شهر برگزار خواهد شد.