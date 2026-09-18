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امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی و انسجام دستگاههای حاکمیتی برای کاهش مشکلات اقتصادی، بر مشارکت مردم و گروههای جهادی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امامجمعه زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، بر ضرورت برنامهریزی و انسجام دستگاههای حاکمیتی و حضور گروههای جهادی و مردم در میدان تأکید کرد و گفت: ظرفیت محلهها میتواند برای حمایت از اقشار کمبرخوردار و کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی حسینی، نماینده ولیفقیه فقیه در استان زنجان ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر زنجان که در مصلی برگزار شد با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم یمن، اظهار کرد: ایستادگی، انسجام و ایمان مردم از عوامل مهم موفقیت جبهه مقاومت و جلوهای از تحقق وعدههای الهی است.
امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از ایجاد شکاف در جامعه افزود: تجربه کشور نشان داده است که همبستگی مردم در برابر نقشههای دشمنان نقش مهمی در عبور از مشکلات دارد و همه گروهها و جریانها باید مصالح بزرگتر جامعه را مورد توجه قرار دهند.
معرفی الگوهای دینی به نسل جوان نیازمند تولیدات فرهنگی است
وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س)، این بانوی بزرگوار را الگویی برای زنان و دختران جامعه اسلامی دانست و گفت: علم، معنویت، بصیرت، عفاف و مهاجرت ایشان از ویژگیهایی است که میتواند برای نسل جوان تبیین شود.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی با بیان اینکه معرفی شخصیتهای دینی به نسل جدید نیازمند استفاده از زبان هنر و رسانه است، ادامه داد: تولید فیلم، سریال، مستند و انیمیشن درباره شخصیتهای دینی و تاریخی باید مورد توجه حوزههای علمیه، دانشگاهها، نخبگان و هنرمندان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: نباید در حوزه فرهنگ و هنر تنها مصرفکننده آثار دیگران باشیم، بلکه باید با تولید آثار فاخر، فرهنگ و تمدن خود را به دیگر ملتها معرفی کنیم.
پیوند مسجد، مدرسه و خانواده باید تقویت شود
امام جمعه زنجان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و قدردانی از مجموعه تعلیم و تربیت، تربیت قرآنی، مکتبی و اخلاقی دانشآموزان را از اولویتهای مهم آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: بخشی از آسیبهای حوزه تعلیم و تربیت ناشی از گسست میان مدرسه، مسجد و خانواده است.
وی افزود: تحقق تمدن اسلامی بدون شکلگیری محله اسلامی امکانپذیر نیست و در محله اسلامی، خانه، مسجد، مدرسه و دیگر ظرفیتهای محله باید با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند و نسبت به مسائل یکدیگر احساس مسئولیت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر ضرورت حضور بیشتر کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادهها در مساجد افزود: اگر ارتباط نسل جدید با مسجد برقرار نشود، به مرور فاصله میان جوانان و این نهاد دینی افزایش مییابد، بنابراین باید حضور دانشآموزان و نسل جدید در فعالیتهای مسجد و کانونهای محلی تقویت شود.
مشارکت مردم در جهاد اقتصادی ضروری است
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت: دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت باید با برنامهریزی، انسجام و نظم، همه ظرفیتهای خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی به کار گیرند.
وی افزود: مردم و گروههای جهادی نیز میتوانند در این زمینه نقشآفرین باشند و همانگونه که در دوران کرونا با حضور در محلات به کمک نیازمندان شتافتند، امروز نیز در عرصه جهاد اقتصادی و حمایت از اقشار کمبرخوردار مشارکت کنند.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی «محلهمحوری» را ظرفیتی برای کاهش بخشی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و با اشاره به برگزاری جشن عاطفهها در آستانه سال تحصیلی، از مردم خواست برای تأمین نیازهای دانشآموزان مناطق کمبرخوردار مشارکت کنند.
جامعهسازی؛ یکی از درسهای مکتب امام حسن عسکری(ع)
امام جمعه زنجان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به زیست تمدنی، گفت: تمدن زمانی شکل میگیرد که باورها و ارزشهای فرهنگی در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی نمود پیدا کند.
وی افزود: معماری و شهرسازی، روابط اجتماعی، رعایت حریمهای اخلاقی، پاکیزگی و نحوه شکلگیری محلهها و شهرها از جمله عرصههایی است که میتواند تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گیرد.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه اسلام تنها به دنبال رشد فردی انسان نیست، بلکه جامعهسازی و اصلاح روابط اجتماعی را نیز دنبال میکند، خاطرنشان کرد: حفظ انسجام جامعه، تقویت ارتباطات اجتماعی و جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی اجتماعی برای ظهور اظهار داشت: زمینهسازی برای ظهور تنها یک موضوع فردی نیست و باید میان نسلهای مختلف ارتباط برقرار شود تا مفاهیم قرآن و معارف اهلبیت(ع) به نسلهای آینده منتقل شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان، سیره امام حسن عسکری(ع) را الگویی برای حفظ هویت دینی، تقویت پیوندهای اجتماعی و آمادهسازی جامعه برای دوران غیبت و ظهور دانست و گفت: توجه به حقوق مردم، تقویت انسجام اجتماعی و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه از درسهای مهم این مکتب است.