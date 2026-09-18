دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به اعزام هیئت تجاری این اتاق به روسیه همزمان با برگزاری سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی و نوشیدنی گفت: این رویداد معتبرترین رویداد تجاری صنعت غذا در اوراسیا محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد نجفیان با بیان اینکه هیئت تجاری اتاق اهواز متشکل از فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مواد غذایی، شیلات، خرما، محصولات گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی کشاورزی در این رویداد حضور یافته‌اند، گفت: نمایشگاه وُرلدفود مسکو با جذب سالانه بیش هزار بازدیدکننده حرفه‌ای، بستری بی‌نظیر برای شبکه‌سازی مستقیم با خریداران، توزیع‌کنندگان و زنجیره‌های تأمین روسیه و کشور‌های همسو است.

ظرفیت‌های راهبردی نمایشگاه مسکو برای صادرات خوزستان

دبیرکل اتاق بازرگانی اهواز با تشریح ظرفیت‌های این نمایشگاه برای استان خوزستان، گفت: روسیه با جمعیت ۱۴۶ میلیون نفر و وابستگی قابل توجه به واردات مواد غذایی، سالانه ده‌ها میلیارد دلار در این بخش واردات دارد و ایران به‌ویژه استان خوزستان با مزیت‌های جغرافیایی، اقلیمی و تولیدی می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را تصاحب کند.

نجفیان ادامه داد: محصولات استراتژیک خوزستان شامل خرمای استعمران و برحی با کیفیت جهانی، محصولات شیلاتی و آبزیان، گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای، کنسانتره و رب گوجه‌فرنگی، محصولات پتروشیمیایی بسته‌بندی مواد غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی از جمله کالا‌هایی هستند که در این نمایشگاه به صورت هدفمند به خریداران روس معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به آمار تجارت ایران و روسیه تصریح کرد: حجم تجارت دو کشور در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است.

کشور‌های بریکس فرصت طلایی برای شکستن محاصره اقتصادی

نجفیان با اشاره به عضویت ایران در پیمان بریکس و اهمیت این بلوک اقتصادی برای استان‌های مرزی مانند خوزستان، گفت: بریکس امروز شامل ۱۱ کشور با جمعیت بیش از ۳.۵ میلیارد نفر و سهم قابل توجه از تولید ناخالص جهانی است و حجم تجارت ایران با اعضای این بلوک به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده که حدود ۲۳ میلیارد دلار آن صادرات و ۳۷ میلیارد دلار واردات است.

وی خاطرنشان کرد: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در بریکس، سهم غالب را در تبادلات دارد و پس از آن روسیه و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ اما نکته کلیدی این است که خوزستان با تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر (نه صرفاً مواد خام) می‌تواند سهم خود را در این تجارت افزایش دهد.

نجفیان در پایان تأکید کرد: حضور هدفمند هیئت تجاری خوزستان در این رویداد نمایشگاهی، آغاز فصل جدیدی از دیپلماسی اقتصادی استان با تمرکز بر بازار‌های اوراسیا و بریکس است.