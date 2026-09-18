در راستای ارتقای سلامت جامعه و نظارت سخت‌گیرانه بر عرضه کالا، گشت نظارتی قرارگاه فرماندهی بازار شهرستان قرچک با بازدید از واحد‌های صنفی، سه واحد نانوایی و پروتئینی را به دلیل تخلفات بهداشتی و صنفی مهر و موم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گشت نظارتی ذیل قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار شهرستان قرچک، با حضور مهین خلیل‌ارجمندی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، معاون دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از مسئولان نظارتی، طی بازدیدی گسترده از نانوایی‌ها، خواربارفروشی‌ها و مراکز عرضه گوشت و پروتئین، نحوه عرضه کالا و رعایت ضوابط بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید‌های میدانی، با شناسایی تخلفات جدی در زمینه بهداشت و مقررات صنفی، سه واحد فعال در بخش نانوایی و پروتئینی به طور فوری مهر و موم شدند.

همچنین این هیئت نظارتی با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، از وضعیت واحد‌های لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار شهرستان بازدید کرد تا از عرضه عادلانه و به قیمت مصوب کالا‌ها اطمینان حاصل نماید.

در پایان، از شهروندان درخواست شد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و یا سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش‌های خود را ارسال نمایند.