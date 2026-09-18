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پلیس شهرستان سبزوار، ۳۰ متهم به سرقت را در این شهرستان دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: مرحله دیگری از طرح عملیاتی مقابله با سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی در دستور کار پلیس سبزوار قرار گرفت و در این عملیات ۷۲ ساعته کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان با تحقیقات گسترده و کنترل مراقبتهای پوششی ۳۰ متهم به سرقت را شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ صادق عیدی فرخانی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسیهای اولیه تاکنون ۵۱ فقره انواع سرقت را رمزگشایی کردهاند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
وی ادامه داد: در باره نتایج این طرح میتوان به دستگیری ۴ نفر مالخر، ۲۸ مرحله بازدید از صنوف، پلمب ۳ صنوف متخلف، دستگیری ۳ نفر محکوم فراری و ۲۸ نفر متهم تحت تعقیب اشاره کرد.