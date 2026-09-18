امام جمعه موقت کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: هر اقدامی که به وحدت و انسجام ملی خدشه وارد کند باید کنار گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آخوند با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور گفت: دفاع مقدس با خون و فداکاری شهدا برای ملت ایران عزت، استقلال و امنیت به همراه داشت و امروز باید این دستاوردها را حفظ کرد.

امام جمعه موقت کرمانشاه ایمان راسخ رزمندگان و اطاعت و فرمان‌پذیری از ولی جامعه را از عوامل مهم موفقیت در دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: برخورداری از تجهیزات نظامی به تنهایی عامل پیروزی نیست و ایمان و اعتقاد راسخ نقش اساسی در موفقیت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حاج‌آخوند با بیان اینکه هر اقدامی که موجب خدشه به وحدت و انسجام ملی شود، باید کنار گذاشته شود گفت: در شرایط حساس کنونی اختلاف‌نظرها نباید به تنازع تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی، علم را یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت دانست و افزود: جامعه‌ای که از دانش برخوردار نباشد، در معرض آسیب و تهدید قرار می‌گیرد.