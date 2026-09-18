مدیرکل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرح های مهم درمانی اصفهان ازجمله چشم‌پزشکی فیض و بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی ساعی بازدید و بر رفع موانع و تکمیل این طرح ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن سلیمی با حضور میدانی در طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روند پیشرفت، وضعیت اجرایی، نواقص و نیاز‌های باقی‌مانده برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها را بررسی و بر تسریع در رفع موانع و تکمیل طرح های مهم درمانی استان تأکید کرد.

در این بازدید، ساختمان چشم‌پزشکی فیض با زیربنای ۱۰ هزار مترمربع و ۱۵۰ تخت مصوب،ارزیابی شد.

این طرح که پس از حدود ۱۲ سال وقفه، با پیگیری‌های، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همراهی دفتر توسعه و منابع فیزیکی وزارت بهداشت، طی ماه‌های اخیر شتاب قابل توجهی گرفته است، در آستانه تکمیل قرار دارد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، با رفع نواقص باقی‌مانده می‌تواند در آینده نزدیک وارد مدار خدمت شود.

بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی به مردم اصفهان و استان‌های همجوار را افزایش خواهد داد.

در ادامه، ساختمان منصوری بیمارستان کودکان امام حسین (ع) نیز مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت اجرای آن ، اقدامات انجام‌شده و نیاز‌های باقی‌مانده برای تکمیل آن بررسی شد.

همچنین در شهرستان خمینی‌شهر، مدیرکل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان ساعی، آخرین وضعیت این طرح را از نزدیک ارزیابی کرد.

این بیمارستان با زیربنای ۲۷ هزار مترمربع و ظرفیت ۳۵۰ تخت، در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و در جریان بازدید، وضعیت عملیات اجرایی، زیرساخت‌ها و اقدامات باقی‌مانده برای تکمیل و آماده‌سازی آن مورد بررسی قرار گرفت.