رییس مرکز بهداشت خوزستان از انجام بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ بازرسی بهداشتی از مدارس و صدور بیش از ۳۰۰ اخطار بهداشتی از ابتدای شهریورماه تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: در راستای ارتقای شاخص‌های بهداشتی مدارس و تأمین سلامت دانش‌آموزان، یک هزار و ۴۰۶ مورد بازرسی بهداشتی از مدارس انجام شده و ۳۱۵ مورد اخطار نیز برای رفع نواقص بهداشتی صادر شده است.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده از مدارس تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، یک‌هزار و ۸۴۰ نفر از افراد مرتبط با مدارس تحت آموزش‌های بهداشتی قرار گرفته‌اند و موضوعات مرتبط با سلامت مدارس در شورای سلامت شهرستان‌ها مطرح و پیگیری شده است.

شریفی بیان کرد: همچنین به‌منظور بررسی کیفیت آب مصرفی و آشامیدنی، ۲۴۳ مورد نمونه‌برداری از آب مدارس انجام شده است.

وی ادامه داد: توجه ویژه به زیرساخت‌ها و وضعیت بهداشتی مدارس، آبخوری‌ها، سرویس‌های بهداشتی و وضعیت مخازن آب از مهم‌ترین محور‌های نیازمند پیگیری و مداخله در مدارس هستند. لایروبی و ضدعفونی منظم مخازن نیز از اقدامات ضروری برای حفظ کیفیت آب و ارتقای شرایط بهداشتی مدارس به شمار می‌رود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: تداوم بازرسی‌های بهداشتی، آموزش افراد مرتبط با مدارس، نمونه‌برداری از منابع آب و پیگیری رفع نواقص می‌تواند نقش مهمی در بهبود محیط آموزشی و تأمین سلامت دانش‌آموزان ایفا کند.