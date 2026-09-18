سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت استفاده از ظرفیت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی این شهرستان، به‌ویژه در میان نسل جوان و نوجوان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌مفرد در همایش مدیران بنیاد‌های فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) شهرستان‌ها و مناطق استان خوزستان در شادگان اظهار کرد:بنیاد‌های مهدوی ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و باید از این ظرفیت در سطح شهرستان‌ها استفاده بیشتری شود.

وی افزود: برگزاری نشست‌های مشترک میان مدیران بنیاد‌های مهدویت فرصتی برای هم‌اندیشی، تبادل تجربه و بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی است و انتظار می‌رود نتایج این نشست‌ها به برنامه‌های عملیاتی و اثرگذار منجر شود.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهرستان گفت: شادگان از دیرباز در عرصه‌های فرهنگی و دینی ظرفیت‌های ارزشمندی داشته و مردم این شهرستان در مقاطع مختلف از جمله دوران دفاع مقدس و رویداد‌های اخیر، حضور و همراهی خود را نشان دادند.

عفری‌مفرد با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام سید نزار پورموسوی، امام جمعه شادگان، به عنوان رئیس شورای هماهنگی و پشتیبانی فعالیت‌های مهدوی این شهرستان، بیان کرد: امیدواریم با همراهی امام جمعه و همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، انسجام و هم‌افزایی بیشتری در زمینه فعالیت‌های مهدوی در شادگان شکل گیرد.

وی با اشاره به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی جدید، بر نقش بنیاد‌های مهدوی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی تاکید کرد و گفت: امروز بیش از گذشته به حضور و فعالیت مجموعه‌های فرهنگی و مهدوی برای هدایت و ارشاد نسل جوان و نوجوان نیاز داریم.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: فرمانداری در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود از برنامه‌های فرهنگی و مهدوی حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) با هدف ترویج فرهنگ مهدویت، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و تقویت برنامه‌های مرتبط با معارف مهدوی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کند.

در استان خوزستان نیز این بنیاد با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی، برنامه‌های مختلفی را در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی برگزار می‌کند.