

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سید سعید راد، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد، علاوه بر ۵۵ هزار میلیارد تومان پرداختی اخیر، هفته آینده نیز صد هزار میلیارد تومان دیگر از بهای گندم‌های فروخته شده به دولت، به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز جمعه ۲۷ شهریور در همایش هم اندیشی آرد و نان که همزمان با آغاز هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات کشور در نمایشگاه بین الملی تهران برگزار شد، تصریح کرد: در دو روز اخیر ۵۵ همت به حساب گندمکاران عزیز واریز شده و به این ترتیب تاکنون ۲۵۷ همت بابت خرید تضمینی گندم که به حدود هشت و نیم میلیون تن رسیده، پرداخت شده است.

راد با بیان اینکه «پیگیریم که از طریق سازمان محترم برنامه و بودجه تا هفته آینده نیز یک واریزی دیگر داشته باشیم» اضافه کرد: اگر هفته آینده هم این صد همت واریز شود، بالای ۹۰ درصد از مطالبات گندمکاران تسویه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی گفت: تاکنون با واریز ۲۷۵ همت، بالای ۶۵ درصد، نزدیک به ۶۸ درصد از بهای کل گندم‌های تحویل داده شده به سیلو‌های دولتی پرداخت شده و انشالله در هفته آینده با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، از طریق سازمان محترم برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجموع رقم پرداختی به گندمکاران به بیش از ۳۷۰ همت می‌رسد.

راد در پاسخ به سوال دیگر علیرضا شوکتی، خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست درباره وضعیت کشت قراردادی اظهار داشت: در حوزه دانه‌های روغنی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، معاونت زراعت و سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی کار‌های خیلی خوبی انجام داده‌اند و در ابتدای این هفته، در روز‌های شنبه و یکشنبه نشست‌هایی در این زمینه برگزار خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به تجربه خوب قیمتگذاری مناسب گندم که باعث می‌شود کشاورزان بتوانند با خیال راحت برای کشت اقدام کنند، تعیین قیمت مناسب برای اقتصادی‌تر کردن تولید در مورد گندم و در زمینه سایر محصولات اساسی به ویژه دانه‌های روغنی نیز ادامه می‌یابد.

راد با تاکید بر تکلیف شرکت بازرگانی دولتی برای تامین گندم مورد نیاز کشور، تصریح کرد: در هر سال وظیفه ذاتی ما تامین گندم و آرد برای نان مردم است که یا باید از محل داخلی تامین کنیم یا کمبود آن را از خارج وارد کنیم، اما در هر صورت هر میزان که کشاورز داخلی گندم ارائه کند، ما خریداری می‌کنیم.