به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در فضای معطر و نورانی میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، خادمان حرم مطهر با برگزاری آیین خطبه‌خوانی در صحن مقدس این مرقد شریف، شادی‌های این مناسبت دینی را به یادآوری سیره و آموزه‌های سیدالکریم (ع) گره زدند.

در این مراسم، خادمان سیدالکریم با قرائت خطبه‌های مفصل، بر جایگاه والای علم و تقوا و پیوند ناگسستنی میان خادمان و زائران در مسیر هدایت تأکید کردند.