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به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مراسم باشکوه خطبهخوانی با حضور خادمان حرم مطهر در صحن مقدس سیدالکریم برگزار شد تا شادی این میلاد بزرگ با یادآوری آموزههای اهلبیت (ع) پیوند بخورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در فضای معطر و نورانی میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، خادمان حرم مطهر با برگزاری آیین خطبهخوانی در صحن مقدس این مرقد شریف، شادیهای این مناسبت دینی را به یادآوری سیره و آموزههای سیدالکریم (ع) گره زدند.
در این مراسم، خادمان سیدالکریم با قرائت خطبههای مفصل، بر جایگاه والای علم و تقوا و پیوند ناگسستنی میان خادمان و زائران در مسیر هدایت تأکید کردند.