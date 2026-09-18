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نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی بانوان شهرستان در اقامتگاه گردشگری آبشار شاهلولاک، زمینهای برای معرفی و عرضه گستردهتر تولیدات و صنایعدستی بانوان فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان افزود: برپایی این نمایشگاه با همکاری اداره میراث فرهنگی، در راستای حمایت از فعالیتهای اقتصادی بانوان و اجرای سیاستهای دولت برای تقویت مشاغل خانگی انجام شده است.
علیرضا بصیری ادامه داد: فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه محصولات، فرصت بیشتری در اختیار بانوان و هنرمندان منطقه قرار میدهد تا توانمندیها و تولیدات خود را به گردشگران و مخاطبان معرفی کنند و زمینه رونق اقتصادی این فعالیتها فراهم شود.