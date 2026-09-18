نماینده ولی فقیه در استان بر ضرورت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: مفاد این سند راهبردی باید تبدیل به برنامه و در مدارس اجرا شود؛ تا به پرورش نسلی بینجامد که در کنار دانش؛ از ایمان، اخلاق، هویت ملی، قانون‌مداری، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموختن کتاب‌های درسی نیست؛ بلکه محیطی برای پرورش اخلاق، ایمان، هویت، مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان است.

وی اضافه کرد: تحقق اهداف تعلیم و تربیت تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست و والدین، معلمان، مدیران مدارس و دستگاه‌های دولتی باید در کنار یکدیگر برای تربیت نسل آینده کشور تلاش کنند.

وی خطاب به دانش‌آموزان هم گفت: انتظار رهبر انقلاب از نسل نوجوان؛ در سه موضوع تحصیل، تهذیب و ورزش خلاصه می‌شود و دانش‌آموزان باید در این سه عرصه تلاش کنند.

امام جمعه ایلام با اشاره به روز پرچم تأکید کرد: پرچم یک تکه پارچه نیست؛ بلکه نماد هویت، استقلال، عزت و وحدت یک ملت است و پرچم جمهوری اسلامی ایران بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت مشترک ایرانیان را نمایندگی می‌کند.

وی حضور مردم در صحنه را نشانه‌ای از وحدت و انسجام ملی دانست و بیان کرد: مردم ایران در شرایط سخت نشان داده‌اند که از سرزمین، دین، استقلال و هویت خود دفاع می‌کنند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ روانی دشمن تشریح کرد: دشمن در جنگ نظامی نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های آن ایجاد اختلاف و شکاف در داخل کشور است.

وی تصریح کرد: نباید اختلاف‌های حزبی، جناحی و سلیقه‌ای به عاملی برای تضعیف انسجام داخلی تبدیل شود و دشمن از اختلافات داخلی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

امام جمعه ایلام با اشاره به بحث‌هایی درباره ادامه جنگ و مذاکره بیان کرد: جمهوری اسلامی در این شرایط در حال دفاع از خود است و تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان جنگ و صلح بر اساس ساختار قانونی کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در مذاکرات توضیح داد: در موضوع مذاکره باید هوشیار بود و فریب طرف مقابل را نخورد؛ تجربه‌های گذشته نشان داده است که اعتماد بدون تضمین می‌تواند هزینه‌زا باشد.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام همچنین بر ضرورت توجه به تجربه جنگ و مذاکرات گذشته تأکید و یادآوری کرد: دشمن نباید تصور کند که با فشار و تهدید می‌تواند اراده ملت ایران را تغییر دهد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی اشاره کرد: یکی از ابزار‌های دشمن؛ ایجاد جنگ روانی، انتشار اخبار نادرست و تضعیف روحیه مردم است و جامعه باید اطلاعات خود را از منابع مختلف و قابل اعتماد دریافت کند.

وی افزود: دشمن در تلاش است با ایجاد اختلاف؛ ناامیدی و تضعیف روحیه عمومی، انسجام جامعه را هدف قرار دهد و در این شرایط هوشیاری مردم و توجه به واقعیت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

امام جمعه ایلام همچنین با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های خارجی درباره تحولات اخیر؛ بر ضرورت بررسی دقیق ادعا‌ها و توجه به ابعاد جنگ رسانه‌ای تأکید کرد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با قدردانی از حضور مردم در صحنه؛ وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم حفظ امنیت و استقلال کشور دانست و بر تداوم هوشیاری جامعه در برابر تهدید‌های خارجی و تلاش برای حفظ انسجام داخلی تأکید کرد.

نماز باشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد.