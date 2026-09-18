پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره بادام کوهسرخ با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه برای برندسازی و ایجاد ارزش افزوده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی کوهسرخ در این جشنواره گفت: این جشنواره فرصتی برای دیدار و عرض خداقوت به بهرهبرداران بخش کشاورزی است که همیشه برای مردم ایران تا پای جان کار میکنند و در جنگ اخیر نیز سربازان گمنام تامین امنیت غذایی بودند کشاورزان عزیز، صبحها در باغها و دامداریها و شبها در میادین شهر همواره آماده هستند.
حجت صفرنژاد افزود: جهادکشاورزی با توجه به شرایط آبی کشور، از تولید محصولات کمآببر مانند بادام حمایت میکند و برای افزایش بهرهوری تولید نیز گامهای خوبی برداشته است که بادام، یکی از این محصولات مورد حمایت به شمار میرود.
وی ادامه داد: تولید بادام به خاطر تغییرات شرایط آب و هوایی و اقلیم، همواره با نوساناتی همراه بوده، اما بر اساس تحقیقات انجامشده از سوی جهادکشاورزی، ارقام مختلفی از این محصول تولید شده است و همچنین با استفاده از روشهای کشت بافت، ارقام دیرگل تولید شده تا کشاورزان بتوانند با مشکلات کمتری محصول خود را تولید کنند.
رئیس پژوهشکده میوههای معتدله و سردسیری کشور گفت: برگزاری این نوع جشنوارهها اگر بتواند به برندسازی یک محصول کمک کند، یک خدمت اقتصادی و معیشتی محسوب میشود.
دکتر عجم گرد افزود: هر محصول در هر منطقهای با اقتصاد مردم گره خورده است و اگر یک محصول به برند تبدیل شود، خریداران بسیاری در ایران و جهان به سمت آن جذب میشوند و این موضوع به چرخه تولید و معیشت مردم منطقه کمک میکند.
وی ادامه داد: در این رویداد شاید مهمترین موضوع در ابتدای بخش کشاورزی، تولید محصول باشد، اما ادامه مسیر، برندسازی و نگاه اقتصادی به محصولات کشاورزی مهمتر است و باید نسبت به آن توجه ویژه داشت با برگزاری چنین جشنوارههایی باید ارزش افزوده برای سفره فعالان بخش کشاورزی و بهرهبرداران ایجاد کرد و برندسازی از این طریق پیگیری شود.
وی تصریح کرد: ظرفیتهای داخلی، توانمندی برای کشور ایجاد میکند، از این رو ضروری است تا به سمت صنایع تبدیلی و بستهبندی، بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوری و همچنین ذائقهسازی در حوزه تبلیغات حرکت کنیم. بادام کوهسرخ یک طعم خاص و ویژهای دارد که باید روی تمام مولفههای این محصول در فضای مجازی کار شود.
بادام از جمله محصولات کشاورزی کمآببر است که با توجه به شرایط آبی کشور، توسعه کشت آن میتواند در الگوی کشت مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که مسئولان بخش کشاورزی بر ضرورت حمایت از تولید این محصول و استفاده از روشهای علمی برای افزایش بهرهوری آن تاکید دارند.
کوهسرخ از مناطق دارای سابقه طولانی در تولید بادام در خراسان رضوی به شمار میرود و این محصول علاوه بر نقش آن در اقتصاد و معیشت بخشی از بهرهبرداران منطقه، میتواند زمینهساز ایجاد صنایع تبدیلی، بستهبندی، اشتغال و توسعه بازارهای جدید باشد.
برگزاری جشنواره بادام کوهسرخ در سال اول خود با برپایی نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی و مشارکت بسیار خوب تولیدکنندگان همراه بود و برگزارکنندگان آن امیدوارند با تداوم این رویداد، زمینه برای معرفی این محصول، ایجاد بازارچههای فصلی، توسعه صنایع تبدیلی و تبدیل بادام کوهسرخ به یک برند شناختهشده فراهم شود.