به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه وامام جمعه کاشان با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، مقاومت مردم ایران در برابر جنگ و فشار‌های خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در سایه حضور مردم شکل گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در خطبه‌های نماز در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه (س) و آغاز هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را نماد مقاومت ملت ایران دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فشار‌ها و تهدید‌های مختلف مواجه شد، اما مردم ایران با مقاومت از انقلاب و کشور خود دفاع کردند.

امام جمعه کاشان با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور اظهار کرد: قدرت جمهوری اسلامی در سایه حضور مردم شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: اکنون شاهد کنترل انصارالله یمن بر باب‌المندب هستیم و باب‌المندب به تنگه هرمز ملحق شده است. این اتفاق در چارچوب وحدت میدان‌ها، یک اتفاق بزرگ بود .