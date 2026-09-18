پخش زنده
امروز: -
خطیب موقت جمعه بیرجند: مسئولان و خانواده هادر برابر تهاجم فرهنگی که دشمن برنامه ریزی کرده هوشیار باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبههای نماز این هفته گفت: مسئولان و خانوادهها باید به فرهنگ اسلام ناب توجه داشته باشند و در برابر تهاجم فرهنگی که دشمن برای جوانان و نوجوانان برنامه ریزی کرده هوشیار باشند.
حجت الاسلام مختاری تأکید کرد: نوجوانان و جوانان یکی از مهمترین مخاطبان جنگ نرم هستند و امروز بخشی از تقابلها به حوزه ذهن، هویت و باور نسل جدید منتقل شده و به همین دلیل مسئولیت مجموعههای آموزشی و فرهنگی افزایش یافته است.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و خانوادهها افزود: مدارس، دانشگاهها و خانوادهها علاوه بر آموزش علمی باید نسبت به تقویت بنیانهای فرهنگی و اعتقادی نسل جدید نیز اهتمام داشته باشند.
وی با اشاره به در پیش بودن ۳۱ شهریور و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس یکی از نمونههای فرهنگ مقاومت در تاریخ معاصر ایران است و حضور مردم و روحیه ایثار و مقاومت نقش مهمی در دفاع از تمامیت ارضی کشور داشته و دارد.
حجت الاسلام مختاری همچنین به برگزاری دومین کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه اشاره کرد و این رویداد را ظرفیتی برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید دانست.
امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از خطبهها به صفهای بنزین در استان اشاره کرد و گفت: باید با همکاری مسئولان دولتی و قضایی استان، افراد سودجو که به فکر قاچاق سوخت هستند شناسایی و مشکل سوخت برای سایر مردم رفع شود.