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دومین رویداد ملی «محکمتر از فولاد» با حضور ۵۰ نویسنده با هدف روایت ایستادگی صنعتگران و بازسازی سریع خطوط آسیبدیده از حملات صهیونیستی ـ آمریکایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هادی نباتینژاد، مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه، گفت: نویسندگان با حضور در خطوط تولید و بخشهای آسیبدیده و بازسازیشده، از نزدیک توان متخصصان ایرانی در بازگرداندن این خطوط به مدار تولید را روایت میکنند.
وی افزود: «محکمتر از فولاد» با پیوند صنعت و هنر، تلاش دارد فراتر از اعداد و اخبار، روایت انسانی تابآوری، خودباوری و تداوم تولید را به جامعه منتقل کند.
نباتینژاد ادامه داد: در این رویداد، هر دو هفته یکبار گروههایی از هنرمندان کشور با حضور در فولاد مبارکه، روایتگر حماسه صنعتگران در ایستادگی، بازسازی و استمرار تولید خواهند بود.