به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هادی نباتی‌نژاد، مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه، گفت: نویسندگان با حضور در خطوط تولید و بخش‌های آسیب‌دیده و بازسازی‌شده، از نزدیک توان متخصصان ایرانی در بازگرداندن این خطوط به مدار تولید را روایت می‌کنند.

وی افزود: «محکم‌تر از فولاد» با پیوند صنعت و هنر، تلاش دارد فراتر از اعداد و اخبار، روایت انسانی تاب‌آوری، خودباوری و تداوم تولید را به جامعه منتقل کند.

نباتی‌نژاد ادامه داد: در این رویداد، هر دو هفته یک‌بار گروه‌هایی از هنرمندان کشور با حضور در فولاد مبارکه، روایتگر حماسه صنعتگران در ایستادگی، بازسازی و استمرار تولید خواهند بود.