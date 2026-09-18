تلاش غیرقانونی وفریبکارانه آمریکا، انگلیس و فرانسه برای فعال سازی تحریم‌های غیرقانونی بر ضد ایران با استناد به قطعنامه منقضی شده ۲۲۳۱، با وتوی همزمان روسیه و چین ناکام ماند.

وتوی همزمان روسیه و چین به نفع ایران و ضد قطعنامه آمریکا

وتوی همزمان روسیه و چین به نفع ایران و ضد قطعنامه آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، تلاش غیرقانونی وفریبکارانه آمریکا، انگلیس و فرانسه برای فعال سازی تحریم‌های غیرقانونی بر ضد ایران با استناد به قطعنامه منقضی شده ۲۲۳۱، با وتوی همزمان روسیه و چین ناکام ماند. این دو عضو دائم شورای امنیت از معیار‌های دوگانه و رویکرد تقابلی غربی‌ها با ایران به شدت انتقاد کردند.