پخش زنده
امروز: -
امام جمعه شهرستان قرچک، با تأکید بر جایگاه کلیدی آموزش و پرورش به عنوان مهمترین کارخانه تربیت انسان، خواستار مشارکت گسترده خیرین و شوراها در پیشبرد اهداف این حوزه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام اسماعیلی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، لازم است که نیت ما «تعلیم و تعلم برای رضای الهی» باشد؛ همانگونه که امام صادق (ع) فرمودند، کسی که برای خدا بیاموزد و برای خدا عمل کند، در عرصه آسمانها از نام او یاد میشود.
وی افزود: موفقیت در آموزش و پرورش مستلزم دو عامل حیاتی است: نخست، شناخت دقیق شرایط و نیازهای دانشآموزان، و دوم، همدلی و همکاری بیدریغ میان اولیا، مربیان و نهادهای پشتیبان برای دستیابی به هدف واحد.
اسماعیلی بیان کرد: در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، یاد و نام شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافعان حرم گرامی داشته شد؛ کسانی که با اخلاص و یقین، مسیر پیروزی را برای ما هموار کردند و امروز الگوی تمام مبارزان راه حق هستند.
وی گفت: پیروزی امروز جبهه مقاومت و استقامت کشورهای اسلامی در برابر استکبار، مدیون حفظ همان منطق «حیاه منا الذله» است؛ منطقی که با زیر پا گذاشتن قدرتهای خودمحور، عزت و سربلندی را برای امت اسلام به ارمغان آورده است.