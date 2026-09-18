امام جمعه شهرستان قرچک، با تأکید بر جایگاه کلیدی آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین کارخانه تربیت انسان، خواستار مشارکت گسترده خیرین و شوراها در پیشبرد اهداف این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام اسماعیلی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، لازم است که نیت ما «تعلیم و تعلم برای رضای الهی» باشد؛ همان‌گونه که امام صادق (ع) فرمودند، کسی که برای خدا بیاموزد و برای خدا عمل کند، در عرصه آسمان‌ها از نام او یاد می‌شود.

وی افزود: موفقیت در آموزش و پرورش مستلزم دو عامل حیاتی است: نخست، شناخت دقیق شرایط و نیاز‌های دانش‌آموزان، و دوم، همدلی و همکاری بی‌دریغ میان اولیا، مربیان و نهاد‌های پشتیبان برای دستیابی به هدف واحد.

اسماعیلی بیان کرد: در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، یاد و نام شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافعان حرم گرامی داشته شد؛ کسانی که با اخلاص و یقین، مسیر پیروزی را برای ما هموار کردند و امروز الگوی تمام مبارزان راه حق هستند.

وی گفت: پیروزی امروز جبهه مقاومت و استقامت کشور‌های اسلامی در برابر استکبار، مدیون حفظ همان منطق «حیاه منا الذله» است؛ منطقی که با زیر پا گذاشتن قدرت‌های خودمحور، عزت و سربلندی را برای امت اسلام به ارمغان آورده است.