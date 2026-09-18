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امام جمعه خرمشهر ایستادگی و مقاومت ملت ایران را عامل شکست دشمنان دانست و گفت: حفظ وحدت ملی، اعتماد متقابل مردم و مسئولان، بصیرت، حمایت از مسئله فلسطین و مقاومت فعال، از مهمترین عوامل مقابله با توطئههای دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجتالاسلام والمسلمین عادلپور امام جمعه خرمشهر در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و سالروز آغاز جنگ تحمیلی، گفت: دشمنان در تحمیل جنگ به ایران اهدافی از جمله مقابله با اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی، تجزیه کشور، جلوگیری از سازندگی و حمایت از رژیم صهیونیستی را دنبال میکردند.
او افزود: این اهداف با گذشت سالها تغییر نکرده و رمز پیروزی ملت ایران در شرایط امروز نیز همان عواملی است که در دوران دفاع مقدس زمینه شکست دشمن را فراهم کرد؛ از جمله وحدت ملی، اعتماد متقابل مردم و مسئولان، حفظ اسلام انقلابی، بصیرت، حمایت از مسئله فلسطین و مقاومت فعال و بازدارندگی.
امام جمعه خرمشهر با تجلیل از ایستادگی مردم در ۲۰۰ شب گذشته گفت: ملت ایران با حضور و ایستادگی در خیابانها، در شرایط دشوار اقتصادی و زیر فشارهای مختلف، نشان داد که اهل تسلیم نیست و با ایمان، صبر، مقاومت و وحدت میتوان در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور با اشاره به بیانیه اجلاس فصلی نمایندگان ولیفقیه در مراکز استانها، آن را موضع رسمی ائمه جمعه کشور دانست و بر ضرورت پیگیری مطالبات مرتبط با خون شهدای اخیر، ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات و توجه به تحولات پرونده هستهای تأکید کرد.
او درباره رأی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و موضوع ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت گفت: حتی در صورت مطرح شدن موضوع در شورای امنیت، بخش مهمی از فشارهای اقتصادی و نظامی طی سالهای گذشته علیه ایران اعمال شده و جمهوری اسلامی باید با استفاده از ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و منطقهای خود، قدرت بازدارندگیاش را حفظ کند.
امام جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به تحولات منطقه و حوادث یمن، مدعی شد که تحولات اخیر در ساحل غربی این کشور و مناطق راهبردی مشرف به تنگه بابالمندب، معادلات امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور در ادامه از تلاش مسئولان منطقه آزاد اروند برای جذب سرمایهگذار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید قدردانی کرد و گفت: ایجاد فرصتهای جدید نباید به قیمت از بین رفتن فرصتهای شغلی موجود باشد.
او با اشاره به فعالیت تاکسیهای جدید افزود: مسئولان باید تدبیری بیندیشند تا فعالیت این تاکسیها موجب کساد کار مسافربران و تاکسیداران قدیمی نشود و میتوان این ظرفیت جدید را در اختیار تاکسیداران فعال و قدیمی قرار داد.