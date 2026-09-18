در شهر خامنه شهرستان شبستر آذربایجان شرقی، درخت چناری ریشه در تاریخ و تمدن ایران زمین دارد، این درخت کهن در دی ماه ۱۳۹۰ در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، قطر این درخت در جایی که با زمین در تماس است به پنج متر و ۳۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن به ۱۰ متر می‌رسد و عمر آن ۱۷۰۰ سال تخمین زده شده است.

چنار از درختان بومی و اندمیک کشور عزیزمان است. این درخت ریشه در تاریخ و تمدن ایرانیان دارد. درخت چنار درختی عظیم، تنومند و سر برافراشته است. نه تنها این خصوصیات بلکه جوان و سرسبز شدن آن با پوست‌اندازی در هر سال، این درخت را تبدیل به درختان مورد احترام در طول تاریخ ایران کرده است.