پخش زنده
امروز: -
در نشست قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار آبدانان؛ ضمن بررسی راهکارهای تقویت نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات؛ از افزایش ۱۰ برابری ظرفیت نظارتی استان بر بازار؛ با تشکیل این قرارگاه، خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ غلامی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ با اشاره به روند شکلگیری قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار گفت: تشکیل قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار، حاصل ماهها فعالیت کارشناسی دستگاههای اقتصادی و اطلاعاتی استان است و در حال حاضر با تشکیل این قرارگاه، ظرفیت نظارتی استان ۱۰ برابر افزایش یافته است و نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
میسایی، دادستان آبدانان نیز در این نشست گفت: ضمن افزایش نظارتها؛ با مخلان بازار و متخلفان برخورد قانونی میشود.
در این نشست؛ همچنین مسئولان دستگاههای مختلف، درباره وضعیت بازار آبدانان و ضرورت هماهنگی بیشتر برای نظارت و کنترل آن، بحث و تبادل نظر کردند.