نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: نابودی نظام و انقلاب اسلامی مهم‌ترین هدف دشمنان در ۴ دهه گذشته بوده، اما به فضل الهی و با ایستادگی ملت ایران، خواب شوم دشمن هیچگاه تعبیر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبه‌های نماز جمعه رشت، با اشاره به حمله عراق به ایران در سی و یک شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس گفت: رژِیِم بعث عراق در سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ تحمیلی علیه ملت ایران اهدافی را دنبال می‌کرد، اما با مقاومت و ایستادگی ملت ایران به اهداف شومش نرسید.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه امروز هم دشمنان قسم خورده کشورمان با همان هدف، اما با روش‌های دیگر، درصدد ضربه زدن به نظام هستند، افزود:، اما ترفند‌های دشمنان راه به جایی نمی‌برد، زیرا خداوند مردم ایران و انقلاب اسلامی را تقویت می کند و این مردم، بیش از دویست شب با حضور خود در خیابان ها، این را اثبات کردند.

وی به شرایط موجود در منطقه هم اشاره کرد و گفت: برخی کشور‌های منطقه با جنایت‌های آمریکا و صهیونسیت‌ها همراهی می‌کنند و این کشور‌ها به ویژه عربستان هم در این زمینه باید هوشیارانه عمل کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با گلایه از تورم موجود در جامعه، گفت: تورم در جامعه به عوامل مختلفی بستگی دارد و موجب رنجش مردم شده است و مسئولان باید زمینه‌های ایجاد این تورم را از بین ببرند تا کمترین فشار به مردم وارد شود.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس هم اشاره کرد و افزود: مسئولان آموزشی باید به گونه‌ای تدبیر کنند که دانش آموزان با کمترین دغدغه، سال تحصیلی را آغاز کنند.

وی همچنین به هشتم ربیع الثانی سالروز میلاد امام یازدهم هم اشاره کرد و گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با ظهور خلف صالحش، جهان پر از عدل و داد شود.