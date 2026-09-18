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۲۷ شهریور، روز شعر و ادب پارسی، فرصتی است برای پاسداشت زبانی که قرنهاست حامل فرهنگ، اندیشه و هویت ایرانی بوده و امروز نیز در زمره غنیترین و تأثیرگذارترین زبانهای ادبی جهان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛شعر و ادب پارسی همواره یکی از ستونهای اصلی هویت فرهنگی ایران بوده است. زبانی که در طول تاریخ، اندیشهها، احساسات و حکمت ایرانی را در قالب اشعار جاودانه شاعران بزرگی چون فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی و نظامی به نسلهای بعد منتقل کرده و همچنان الهامبخش ادبدوستان در سراسر جهان است.
روز شعر و ادب پارسی که همزمان با سالروز بزرگداشت استاد سخن، محمدتقی بهار (ملکالشعرا) گرامی داشته میشود، یادآور اهمیت حفظ و ترویج این میراث گرانبهاست. این روز فرصتی است تا با بازخوانی آثار کلاسیک و حمایت از شاعران و نویسندگان معاصر، پیوند نسل امروز با گنجینه ادبی ایران تقویت شود.
زبان پارسی نه تنها ابزار ارتباط، بلکه حامل هویت ملی و فرهنگی ملت ایران است که با وجود گذر زمان، اصالت و غنای خود را حفظ کرده و همچنان در عرصه ادبیات جهان میدرخشد.