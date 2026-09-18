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صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از اعلام نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه ای این صندوق آمده؛ دانشجویان ایرانی روزانه و دانشجویان بینالملل بورسیه در سنوات مجاز تحصیلی، برای دریافت هر پرس غذای کمهزینه (صبحانه) ۱۰ هزار تومان، غذای متوسط هزینه ناهار یا شام ۲۵ هزار تومان و غذای پرهزینه ناهار یا شام ۳۵ هزار تومان پرداخت میکنند.
سهم دانشجویان ایرانی روزانه و دانشجویان بینالملل بورسیه در نیمسال اول سنوات اضافه تحصیلی برای صبحانه ۱۵ هزار تومان، غذای متوسطهزینه ناهار یا شام ۳۵ هزار تومان و غذای پرهزینه ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
برای دانشجویان ایرانی روزانه و دانشجویان بینالملل بورسیه در نیمسال دوم سنوات اضافه تحصیلی نیز سهم دانشجو برای غذای کمهزینه ۲۰ هزار تومان، غذای متوسطهزینه ۵۰ هزار تومان و غذای پرهزینه ۷۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین دانشجویان ایرانی روزانه و دانشجویان بینالملل بورسیه در نیمسال سوم سنوات اضافه تحصیلی برای هر پرس صبحانه ۳۰ هزار تومان، غذای متوسطهزینه ناهار یا شام ۷۵ هزار تومان و غذای پرهزینه ۱۰۵ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
در نیمسال چهارم سنوات اضافه تحصیلی، سهم دانشجویان مشمول این گروه برای غذای کمهزینه ۴۰ هزار تومان، غذای متوسطهزینه ۱۰۰ هزار تومان و غذای پرهزینه ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
سهم دانشجویان ایرانی نوبت دوم (شبانه) در سنوات مجاز تحصیلی نیز برای هر پرس صبحانه ۳۰ هزار تومان، غذای متوسطهزینه ناهار یا شام ۷۵ هزار تومان و غذای پرهزینه ۱۰۵ هزار تومان خواهد بود.
بر اساس این ضوابط، دانشجویان ایرانی روزانه مهمان در سنوات مجاز تحصیلی نیز برای غذای کمهزینه ۱۰ هزار تومان، غذای متوسطهزینه ۲۵ هزار تومان و غذای پرهزینه ۳۵ هزار تومان به ازای هر پرس پرداخت میکنند.
تمامی این مبالغ به هزار تومان محاسبه شده و سهم دانشجو بابت رزرو و دریافت هر پرس غذای دانشجویی در تمامی غذاخوریهای دانشجویی رسمی، رستورانهای مکمل غذای دانشجویی و سایر اشکال قرارداد با تأمینکنندگان در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ است.
بر اساس این ضوابط، دانشجویان در حال تحصیل که در هیچیک از هفت گروه مذکور قرار ندارند، مشمول یارانه غذای دانشجویی نخواهند بود و سهم آنان بابت هر پرس غذا، معادل قیمت تمامشده غذا محاسبه میشود.
همچنین میانگین قیمت تمامشده هر پرس غذای پرهزینه دانشجویی، شامل ناهار و شام، در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با احتساب سهم دانشجو ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم برای غذای متوسطهزینه ناهار و شام ۲۵۰ هزار تومان و برای غذای کمهزینه (صبحانه) ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است.