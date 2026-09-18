به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با برنامه «نبرد هرمز» شبکه خبر، ضمن اشاره به برگزاری رزمایش‌های مستمر نیرو‌های مسلح، اظهار داشت: با وجود فشار اقتصادی همه‌جانبه و جنگ ترکیبی و روانی دشمن علیه ملت ایران، حضور حماسی مردم در رزمایش‌ها نشان داد که این توطئه‌ها تأثیرات پیشین خود را از دست داده است. جنگ روانی امروز حتی از ابعاد نظامی و اقتصادی نیز اهمیت بیشتری در راهبرد دشمن یافته است. اگرچه دشمن سعی دارد با فشار اقتصادی، پیوند مردم با حاکمیت را سست کند، اما ملت ما با درک بالای شرایط و بلوغ سیاسی، همواره در صحنه حضور دارند. آمار حضور پرشور در رزمایش امروز تهران، سندی بر شکست عملیات روانی دشمن است.

وی با اشاره به افزایش سطح آگاهی جامعه افزود: قدرت تحلیل مردم و توانایی دریافت و پردازش اطلاعات از طریق ابزار‌های نوین، بسیار بالا رفته است. این سطح از شعور ملی باعث افتخار است و نشان می‌دهد که مردم ایران، برخلاف القائات دشمن، همچنان جان‌فدای این مرز و بوم هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر باز بودن این مسیر دریایی را «دروغ» خواند و گفت: «این ادعا با داده‌های منابع رسمی و بین‌المللیِ مورد اعتماد خودِ آنها، نظیر رویترز و کپلر، در تضاد است. بنا بر گزارش‌های روزانه نیروی دریایی سپاه، عبور و مرور کشتی‌ها در این منطقه با چالش‌های جدی مواجه است و بیمه‌های کشتیرانی به دلیل تهدیدات موجود، تمایلی به تردد در این مسیر ندارند.»

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به تحولات اخیر در عرصه دیپلماسی پرداخت و با انتقاد از کسانی که «تعامل با جهان» را مساوی با تسلیم در برابر اراده آمریکا می‌دانند، تأکید کرد: «ما واقع‌بین هستیم و قدرت اقتصادی آمریکا را انکار نمی‌کنیم، اما فضای جامعه جهانی نسبت به ۱۰ سال گذشته تغییر کرده است.» آمریکا در عرصه دیپلماسی اخیرا دوشکست را متحمل شد. نخست آنکه آمریکا با وجود لابی‌گری گسترده برای جلوگیری از عضویت ایران در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با شکست مواجه شد و ایران به این جایگاه دست یافت. دومین شکست، ناکامی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) بود که با وتوی روسیه و چین مواجه شد.

قشقاوی با اشاره به تغییر رویکرد کشور‌های مستقل در نظام بین‌الملل، خاطرنشان کرد: اینکه کشور‌هایی همچون نیجر یا سومالی در مجامع بین‌المللی در برابر فشار‌های آمریکا می‌ایستند و رأی ممتنع یامنفی می‌دهند، نشان‌دهنده آن است که جامعه جهانیِ ادعاییِ آمریکا ترک برداشته و این یک پیروزی بزرگ برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.