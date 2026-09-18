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امام جمعه موقت اصفهان:استقامت شهدا، وصیتنامههای آنان و صبر و ایستادگی خانوادههای شهدا و جانبازان، امروز در رفتار و حضور مردم جلوه پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام والمسلمین سید احمد محمودی در خطبههای نماز جمعه اصفهان در مصلای امام خمینی (ره) گفت: اگر تجربه دفاع مقدس و دستاوردهای آن دوران وجود نداشت، ایستادگی در برابر هجمههایی که با برخورداری از پیشرفتهترین تجهیزات شکل گرفت، دشوارتر بود و نمیتوانستیم شاهد چنین مقاومت و موفقیتهایی باشیم.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه مردم هم افزود: مردم در ۲۰۰ شب متوالی با حضور در میدانها و خیابانها نشان دادند که در شرایط حساس، صحنه را ترک نمیکنند و همین استمرار حضور، نقشهها و اهداف دشمنان داخلی و خارجی را با ناکامی مواجه کرد.
وی تاکید کرد: آنچه امروز در ایستادگی مردم مشاهده میشود، ادامه همان روحیهای است که فرزندان این ملت در جبهههای دفاع مقدس از خود نشان دادند؛ نسلی که در برابر فشار و تهدید عقبنشینی نکرد.
امامجمعه موقت اصفهان در ادامه یکی از اهداف دشمن را مقابله با اسلام انقلابی دانست و افزود: دشمن با اسلامی که از صحنه اجتماعی فاصله داشته باشد، مقابلهای ندارد، اما اسلام انقلابی را به دلیل روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه، تهدیدی برای اهداف خود میداند.
وی مقابله با انقلاب اسلامی، تلاش برای تجزیه ایران و جلوگیری از پیشرفت و سازندگی کشور را از دیگر اهداف دشمن دانست و ادامه داد: با وجود فشارها و اقدامات مختلف، این اهداف به نتیجه نرسیده و حتی در برخی عرصهها پیامدهایی برخلاف خواست طراحان آن به همراه داشته است.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به تحولات منطقهای گفت: در سالهای گذشته جریان مقاومت در فلسطین، غزه، لبنان و یمن گسترش یافته و تحولات این جبهه معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
محمودی در ادامه به تحولات اخیر غرب یمن اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در مناطق ساحلی یمن و محدوده بابالمندب رخ داده، از نظر اهمیت نظامی و راهبردی قابل توجه است.
محمودی این تحولات را ادامه مسیر مقاومت در منطقه دانست و افزود: برخی رخدادهای اخیر در یمن را میتوان از نظر اهمیت راهبردی با مقاطع مهم تاریخی مقاومت مقایسه کرد.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بر ضرورت بازخوانی دستاوردها و رشادتهای رزمندگان و شهدا تأکید کرد و گفت: یادوارههای شهدا و برنامههای هفته دفاع مقدس باید فرصتی برای تبیین رشادت، ایثار و جانفشانی رزمندگان برای نسل جدید باشد.
حجت الاسلام محمودی افزود: نسل امروز باید بداند امنیت و دستاوردهای امروز کشور حاصل تلاش و فداکاری افرادی است که در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند و خانوادههای آنان نیز سالها سختی و رنج این مسیر را تحمل کردند.
وی تاکید کرد: روایت دفاع مقدس نباید صرفاً به بازگویی خاطرات محدود شود، بلکه باید ابعاد مختلف ایثار، مقاومت، پیشرفت و دستاوردهای کشور برای نسل جوان تبیین شود.