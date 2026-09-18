دادستان مرکز استان خوزستان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در قالب طرح مهر حمایت ۴ هزار و ۱۱۹ بسته حمایتی به ارزش ۱۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال میان خانواده‌های زندانیان استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان با اشاره به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید اظهار داشت: در قالب این طرح، انجمن‌های حمایت زندانیان سراسر استان خوزستان با هدف کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های زندانیان و حمایت از ادامه تحصیل فرزندان آنان، ۴ هزار و ۱۱۹ مورد بسته تحصیلی، کارت هدیه و کمک‌هزینه ثبت‌نام، هر مورد به ارزش ۴۰ میلیون ریال، تهیه و در حال توزیع میان خانواده‌های تحت پوشش هستند.

وی افزود: ارزش مجموع خدمات حمایتی پیش‌بینی‌شده در این طرح ۱۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که با مشارکت انجمن‌های حمایت زندانیان در سراسر استان اجرا می‌شود.

دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه از مدیرکل زندان‌های خوزستان، مجموعه کارکنان و مدیران زندان‌های استان و همچنین مدیران انجمن‌های حمایت از زندانیان سراسر خوزستان برای همراهی و تلاش در اجرای این طرح و حمایت از خانواده‌های زندانیان قدردانی کرد.