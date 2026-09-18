به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مریم قاسمی نژاد خارج از وقت اداری با حضور در منزل اهالی و مشاوره با بانوان آنها را به فرزندآوری و داشتن خانواده پرجمعیت تشویق می کند و همین تلاش وی در ارتباط با اهالی واشتیاق به کار باعث شده است امسال به عنوان بهورز نمونه کشوری معرفی شود.