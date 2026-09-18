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مریم قاسمی نژاد بهورز نمونه کشوری است که هر روز با اشتیاق وعلاقه خدمت به مردم مسیر ۳۰ کیلومتری شهر الشتر تا روستای زنگیوند را طی می کند و با صبر وحوصله پذیرای مراجعه کنندگان به خانه بهداشت این روستاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مریم قاسمی نژاد خارج از وقت اداری با حضور در منزل اهالی و مشاوره با بانوان آنها را به فرزندآوری و داشتن خانواده پرجمعیت تشویق می کند و همین تلاش وی در ارتباط با اهالی واشتیاق به کار باعث شده است امسال به عنوان بهورز نمونه کشوری معرفی شود.