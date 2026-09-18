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فرمانده انتظامی ماهشهر از دستگیری سارق حرفهای با سوابق متعدد سرقت بهویژه سرقت منزل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان ماهشهر، متهم دارای سوابق متعدد سرقت را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، به مخفیگاه وی اعزام شدند.
وی افزود: متهم در صحنه دستگیری در برابر ماموران مقاومت کرد و با سلاح سرد یکی از کارکنان را مجروح کرد که بلافاصله ماموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، او را زمینگیر و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم، تعدادی اموال سرقتی مربوط به مالباختگان کشف شد.
سرهنگ خوشناموند خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با مخلان امنیت و سارقان برخورد میکند و در این مسیر، حفظ امنیت شهروندان و رعایت قانون در همه مراحل، سرلوحه اقدامات ماموران است.