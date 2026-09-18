تیم‌های ملی شطرنج زنان و مردان ایران در دور دوم از چهل و ششمین المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶ سمرقند، مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از رسانه فدراسیون شطرنج، رقابت‌های چهل‌وششمین دوره المپیاد جهانی شطرنج از روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در شهر سمرقند ازبکستان آغاز شد.

تیم ملی مردان ایران بعد از پیروزی در دور نخست برابر موزامبیک، در دور دوم با ترکیب امین طباطبایی، بردیا دانشور، مهدی غلامی و رضا مهدی تیم بولیوی را با ۳.۵ بر ۰.۵ شکست داد.

در بخش زنان نیز ملی‌پوشان ایران پس از پیروزی برابر قبرس، در دور دوم با ترکیب مبینا علی نسب، ملیکا محمدی، انوشا مهدیان و پروا بهزاد نظیف برابر سریلانکا قرار گرفتند و ۳ بر یک حریف خود را شکست دادند.

در ادامه این رقابت‌ها و در دور سوم در تیم مردان با بلژیک مسابقه خواهد داد و تیم زنان به مصاف فرانسه خواهد رفت.

چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج از ۱۶ تا ۲۷ سپتامبر (۲۵ شهریور تا پنجم مهر) در سمرقند برگزار می‌شود و تیم‌های ملی زنان و مردان ایران در این رویداد حضور دارند.