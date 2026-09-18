به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نیکزاد در بازدید از طرح‌های در حال اجرا در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، گفت: رهبر شهید انقلاب در بازدید سال ۱۳۷۹ از مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی طی دست‌خطی این مجموعه و آن چه در آن است را مظهر دین، سیاست و هنر عنوان کرده و دولت را موظف به حفاظت و صیانت از این مجموعه دانسته بودند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس همان حکم رهبر شهید در سال‌های گذشته پیگیری‌های بسیاری انجام شد و نهایتا ردیف بودجه اختصاصی برای اولین بار از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان برای مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی اختصاص یافت.

او تاکید کرد: این ردیف بودجه اختصاصی در سال ۱۴۰۵ نیز تثبیت شده و از محل اعتبارات امسال نیز بودجه مصوب برای مجموعه شیخ صفی تخصیص پیدا خواهد کرد و اداره کل میراث‌فرهنگی به عنوان متولی امر موظف به هزینه کرد این اعتبارات با هدف حفظ، احیا، ساماندهی و معرفی مجموعه است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بازدیدی که امروز انجام شد پروژه‌های مختلفی با اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی استان در مجموعه شیخ صفی‌الدین تعریف شده و در حال اجراست که می‌تواند تحول مهمی را در حفاظت و صیانت از این مجموعه ایجاد کند.

نیکزاد تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار خود نیز بر جایگاه و نقش مهم اردبیل و صفویه در تاریخ ایران به ویژه در رسمی کردن مذهب تشیع و یکپارچه کردن ایران اشاره کرد و این وظیفه بر دوش همه ما است که از میراث گران‌بهای صفویه و نقش تاریخی اردبیل حفاظت و صیانت کنیم.