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مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات اجرایی دراپکشی و پیوستگی فیبرنوری پنج مدرسه شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی و فراهمسازی بستر مناسب برای ارایه خدمات ارتباطی پرسرعت و پایدار انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده بیان کرد: در ادامه روند توسعه و تکمیل زیرساختهای فیبرنوری در مراکز آموزشی استان، عملیات دراپکشی و پیوستگی فیبرنوری در مدارس آلابراهیم، ۲۵ آبان، امام حسن (ع)، ۱۴ معصوم (ع) و شهید گیمدی شهرستان سوسنگرد اجرا شد.
وی گفت: این عملیات با هدف آمادهسازی بستر ارتباطی مدارس و ارتقای کیفیت شبکه انجام شده و مراحل اجرایی شامل دراپکشی و برقراری پیوستگی فیبرنوری در این مراکز آموزشی بوده است.
فلاح زاده عنوان کرد: توسعه شبکه فیبرنوری در مدارس، ضمن افزایش پایداری و کیفیت ارتباطات، زمینه استفاده بهتر از خدمات مبتنی بر اینترنت پرسرعت و ظرفیتهای ارتباطی نوین را برای مراکز آموزشی فراهم میکند.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان اظهار کرد: مخابرات منطقه خوزستان در راستای توسعه شبکه فیبرنوری و تقویت زیرساختهای ارتباطی، اجرای طرحهای ارتباطی در مراکز آموزشی و سایر مجموعههای اداری و خدماتی استان را دنبال میکند.