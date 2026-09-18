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فرمانده سپاه ناحیه املش از اهدای ۲۵۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان به دانشآموزان کم برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار مطلب شعبان نیا گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، ۲۵۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان به همت گروههای جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه املش برای توزیع بین دانشآموزان کم برخودار این شهرستان تهیه شد.
وی افزود: این بستهها شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی و دیگر لوازم مورد نیاز دانشآموزان است.
فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: قرار است این بستههای تحصیلی قبل از بازگشایی مدارس، میان دانشآموزان نیازمند و افرادی که از قبل شناسایی و ثبتنام شدهاند، توزیع شود.
سرهنگ شعبان نیا هدف از این کار را کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار عنوان کرد.