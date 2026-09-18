به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی و بهبود دسترسی ساکنان منطقه به راه‌های مواصلاتی ایمن و پایدار اجرا می‌شود. این مسیر به طول ۲۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.

استاندار خوزستان در این آیین ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی، بر اهمیت توسعه راه‌های روستایی در جهت رفع محرومیت، تسهیل تردد اهالی و رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار استان تأکید کرد و اظهار داشت: دولت چهاردهم عزم جدی برای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی روستایی دارد و این پروژه گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی و تسهیل دسترسی مردم شریف این منطقه به خدمات و بازار‌های منطقه‌ای است.

گفتنی است این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط به سرانجام خواهد رسید و نقش مهمی در توسعه پایدار و آبادانی بخش ابوالفارس ایفا می‌کند.