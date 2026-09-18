مردم انقلابی و ولایتمدار استان اصفهان برای دویست و یکمین شب متوالی در حمایت از نیرو‌های مسلح و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب در میدان حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میدان داری مردم این شب ها ادامه دارد و شهر‌های مختلف استان شاهد حضور مردمی است که بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید می‌کنند.

شرکت کنندگان در این میدان داری شبانه با سردادن شعار‌های وحدت‌آفرین، بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان تأکید کرده و حمایت خود را از ایران و تمامیت ارضی کشور به نمایش می‌گذارند.

پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در دست شهروندان، بر فراز خودرو‌ها و در نقاط مختلف شهر‌ها به اهتزاز درآمده و جلوه‌هایی از همبستگی و همراهی مردم را به نمایش گذاشته است.