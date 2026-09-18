به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی بدنسازی (IFBB) با صدور اطلاعیه‌ای، عضویت فدراسیون ایران را موقتاً معلق کرد. علت این تصمیم، ناپایداری در ساختار مدیریتی و شفاف نبودن روند برگزاری انتخابات اعلام شده است. این در حالی است که انتخابات فدراسیون با حضور همه اعضا و در چارچوب قانون برگزار شده بود.

در این اطلاعیه آمده است که عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین، و صادق هاشمی با وجود تأیید عضویتشان در کمیته اجرایی IFBB، از رأی دادن در مجمع اخیر بازمانده‌اند. به همین دلیل، فدراسیون جهانی نتیجه انتخابات را معتبر ندانست و ریاست مجتبی ملکی را نپذیرفت.

بر اساس این تصمیم، فدراسیون بدنسازی ایران تا اطلاع بعدی از عضویت بین‌المللی معلق خواهد بود. با این حال، IFBB تأکید کرده که این تعلیق فقط جنبه نهادی دارد و شامل ورزشکاران، مربیان و داوران ایرانی نمی‌شود؛ آن‌ها همچنان می‌توانند در مسابقات و رویدادهای رسمی جهانی شرکت کنند. نکته جالب‌تر اینکه ورزشکاران ایرانی می‌توانند برای ثبت‌نام در مسابقات، مستقیم با همان دو عضو ایرانی کمیته اجرایی IFBB در ارتباط باشند.