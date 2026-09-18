امام جمعه موقت شیراز ، ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس و تحولات منطقه‌ای را تجربه ای برای آزادی‌خواهان جهان دانست و بر لزوم هوشیاری نهاد‌های علمی در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمن تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری در خطبه‌های نماز جمعه شیراز، ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس و تحولات منطقه‌ای را تجربه ای برای آزادی‌خواهان جهان دانست و بر لزوم هوشیاری نهاد‌های علمی در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمن تأکید کرد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به رشادت‌های مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس و دیگر تقابل‌های منطقه‌ای، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر اتحاد و همبستگی نشان داد که می‌توان در برابر همه مدعیان قدرت ایستادگی کرد.

وی با یادآوری دوران جنگ تحمیلی که در آن همه کشور‌های غربی، اروپایی و برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس از رژیم بعث عراق حمایت می‌کردند، افزود: با عنایت خداوند و استقامت مردم، کشور در برابر این توطئه پیروز شد.

ایران؛ الهام‌بخش جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری، ایستادگی مردم را الگویی برای آزادی‌خواهان جهان دانست و بیان کرد: ملت یمن با آموختن درس مقاومت از ملت ایران، بیش از یک دهه در برابر دشمنان ایستادگی کرده و اکنون سربلند است.

وی تأکید کرد : جنگ تغییر چهره داده و دشمن به جنگ ترکیبی روی آورده است؛ اما ملت ایران با صبر، بصیرت و ولایتمداری، نقشه‌های دشمن را در این میدان هم شکست داده است.

هشدار نسبت به نفوذ در مراکز علمی

خطیب موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم‌ فرهنگی و مذهبی همچون اعتکاف و فعالیت‌های جهادی در دانشگاه‌ها گفت: دشمن با پی بردن به نقش دانشگاه‌ها و مدارس در حفظ ثبات کشور، تلاش می‌کند با نفوذ به این مراکز، نظم عمومی را برهم بزند؛ از این‌رو مسئولان باید با هشیاری به مقابله با این توطئه‌ها بپردازند.

وی در پایان با تبریک فرا رسیدن روز ادب فارسی و میلاد امام حسن عسگری (ع)، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های فرهنگی تأکید کرد.