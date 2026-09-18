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امام جمعه سنندج بر حفظ حجاب و عفاف و تقویت ارزشهای اخلاقی در جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، بر هوشیاری و حفظ وحدت در جامعه اسلامی تأکید کرد.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا، حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی و فروش تسلیحات را در تضاد با ادعاهای حقوق بشری آن دانست.
خطیب جمعه سنندج در ادامه بر خدمترسانی به مردم، نظارت بر بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد.
در پایان، ماموستا رستمی از آمادهسازی ۳ هزار و ۷۰۰ بسته حمایتی برای خانوادههای نیازمند خبر داد و توجه به آموزش و پرورش و حمایت از دانشآموزان را زمینهساز توسعه دانست.