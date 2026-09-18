امام جمعه سنندج بر حفظ حجاب و عفاف و تقویت ارزش‌های اخلاقی در جامعه تأکید کرد.

تأکید امام جمعه سنندج بر حفظ عفاف و خدمت‌رسانی به مردم

تأکید امام جمعه سنندج بر حفظ عفاف و خدمت‌رسانی به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، بر هوشیاری و حفظ وحدت در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی و فروش تسلیحات را در تضاد با ادعا‌های حقوق بشری آن دانست.

خطیب جمعه سنندج در ادامه بر خدمت‌رسانی به مردم، نظارت بر بازار و تأمین کالا‌های مورد نیاز در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد.

در پایان، ماموستا رستمی از آماده‌سازی ۳ هزار و ۷۰۰ بسته حمایتی برای خانواده‌های نیازمند خبر داد و توجه به آموزش و پرورش و حمایت از دانش‌آموزان را زمینه‌ساز توسعه دانست.