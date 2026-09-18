به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه یاسوج در خطبه های نمازِ امروز با اشاره به ضرورت دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی گفت: مردم ایران هرجا ضرورت داشته باشد برای دفاع از اسلام‌، قرآن، انقلاب، کشور و حفظ عزت مسلمانان در میدان حاضر می شوند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به پویش جان‌فدا افزود: در این پویش میلیون‌ها نفر آمادگی خود را برای جانفشانی در راه اسلام انقلاب و کشور اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: مردم در برابر جنایتکاران و دشمنان احساس مسئولیت دارند و هرجا نیاز باشد برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی وارد میدان خواهند شد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز یکشنبه سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) و همچنین سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امام جواد ع درباره زیارت مرقد مطهر عمه بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه (س) سفارش کرده‌اند و برای زائر ایشان پاداش بزرگی بیان شده است.

وی با اشاره به ۳۱ شهریور سالروز آغاز هفته دفاع مقدس ادامه داد: سه‌شنبه سالروز آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ است جنگی که به گفته وی از سوی دشمنان ملت ایران بر کشور تحمیل شد.

امام جمعه یاسوج افزود: دشمنان در آن دوران با جنگ تخریب، غارت و ظلم تلاش کردند ملت ایران را در برابر خود تسلیم کنند، اما خداوند به ملت ایران کمک کرد و کشور با عنایت الهی و ایستادگی مردم توانست در برابر دشمنان پیروز شود.

آیت‌الله حسینی با اشاره به هزینه‌های جنگ تحمیلی افزود: در این جنگ حدود ۲۲۵ هزار شهید و ۶۰۰ هزار جانباز تقدیم و هزینه‌های سنگینی نیز به کشور تحمیل شد.

وی با مقایسه وضعیت ایران و عراق پس از جنگ اضافه کرد: امروز باید دید صدام کجا است و چه بر سر کشور آمده که زمانی در برابر ملت ایران قرار گرفت.

آیت‌الله حسینی افزود: عراق امروز حتی در فروش نفت و هزینه‌ کرد درآمد‌های خود با محدودیت‌ها و فشار‌های خارجی روبه‌رو است و این نتیجه سیاست‌های قدرت‌های خارجی و دخالت آمریکا در این کشور است.

امام جمعه یاسوج گفت: در مقابل ملت ایران امروز دارای عزت شکوه و اقتدار است و توانسته با تکیه بر ایمان وحدت و ایستادگی استقلال خود را حفظ کند.

خانواده محور اصلی تربیت فرزندان است

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنانش خانواده را مهمترین رکن تربیت فرزندان دانست و گفت: والدین باید بستر مناسب تربیتی را در خانواده فراهم و فرزندان خود را با حلال و حرام الهی آشنا کنند.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: رفتار عملی والدین بیش از گفتار آنان بر فرزندان اثر دارد و وقتی پدر و مادر به نماز، روزه، حجاب و رعایت حریم‌های الهی پایبند باشند، فرزندان نیز از این رفتارها الگو می‌گیرند.

وی افزود: والدین در برابر تربیت دینی فرزندان مسئول هستند و باید برای آینده و سرنوشت آنان توجه بیشتری داشته باشند.

همه افراد جامعه مسئول هستند

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه همه افراد جامعه نسبت به ارزش‌های دینی و اجتماعی مسئولیت دارند، تصریح کرد: نمی‌توان در برابر اتفاقات جامعه، ظلم و حمله به کشور و مسلمانان بی‌تفاوت بود.

وی گفت: جامعه مانند یک کشتی واحد است و اگر به آن آسیب وارد شود، آثار آن همه افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین هرکس باید در جایگاه خود احساس مسئولیت کند.

آیت‌الله حسینی همچنین مسئولان را در برابر مردم پاسخگو دانست و افزود: حاکم و مسئول، نگهبان مردم است و باید در حوزه امنیت، مسائل اقتصادی، معیشتی و سایر حوزه‌ها به مردم خدمت کند و درباره عملکرد خود پاسخگو باشد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به اختیار انسان اظهار کرد: خداوند به همه موجودات و ویژگی‌های آنها علم کامل دارد، اما رفتار انسان را بر اساس اختیار او قرار داده است.