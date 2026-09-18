به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه پردیس گفت: برای تثبیت هویت تمدن‌ساز نسل جوان، باید قرارگاه‌های تربیتی در محلات بازآفرینی و پیوند مسجد و مدرسه تقویت شود.

وی تشکیل **شورای راهبری مشترک مسجد و مدرسه** با حضور امام جماعت، مدیر، معلمان، اولیا و دانش‌آموزان را یکی از راهکار‌های این موضوع دانست و افزود: ارتباط مسجد و مدرسه نباید صرفاً بخشنامه‌ای باشد.

امام جمعه پردیس همچنین مسجد را کانون حل مسائل و شبهات جوانان و نوجوانان دانست و بر حضور بیشتر معلمان و مدیران مدارس در مساجد و ائمه جماعات در مدارس تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر نقش نوجوانان در فعالیت‌های مساجد گفت: **مسجدی که در آن صدای کودکان و حضور نوجوانان نباشد، آینده‌ای نخواهد داشت** و باید با واگذاری مسئولیت به نسل جوان، زمینه ماندگاری آنان در فعالیت‌های مسجد فراهم شود.

وی با اشاره به جوان‌تر شدن ترکیب سنی نمازگزاران در بسیاری از مساجد، این روند را حاصل تلاش ائمه جماعات، آموزش و پرورش، مدیران و معلمان دانست و ابراز امیدواری کرد این روند در سال تحصیلی جدید تقویت شود.