به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این برنامه با حضور مدیرکل صداوسیمای استان ترتیب یافته بود و در آن ایوب نصیری به تشریح اقدامات صورت گرفته برای اجرای برنامه ایران جان در ایستگاه دهم پرداخت.

رویداد ایران جان تلاشی برای باز کردن پنجره رسانه ملی به روی ظرفیت‌های استان‌ها است و صداوسیما می‌تواند با ضریب‌دهی رسانه‌ای به مسائل و مطالبات بخش خصوصی زمینه طرح و پیگیری ملی مشکلات اقتصادی را فراهم کند.