اهداء ۵ هزار بسته نوشت افزارِ شرکت نفت گچساران به دانش آموزان نیازمند
۵ هزار بسته نوشت افزار از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران بین دانش آموزان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر مسئولیتهای اجتماعی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران گفت: پنج هزار بستهها نوشت افزار شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی و سایر وسایل کمک آموزشی بین دانش آموزان شهرستانهای باشت و گچساران توزیع شده و میشود.
فرهاد جعفری ارزش هر بسته را ۳۰ میلیون ریال بیان کرد و افزود بستهها متناسب با نیاز دانش آموزان تهیه و توزیع می شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان نیز گفت: ۳۰ هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد وجود دارد که نیازمند نوشت افزار هستند.
علی اصغر قلی پور افزود: بستههای اهدایی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران بین دانش آموزان تحت حمایت گچساران، باشت و دانش آموزان دهکهای پایین توزیع می شود.