الجزیره در مقاله‌ای تحلیلی نوشت: توییت‌های قالیباف نمونه فوق‌العاده و چشمگیر از تبلیغات سیاسی و روانی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پایگاه اطلاع رسانی الجزیره در مقاله‌ای تحلیلی توییت‌های محمدباقر قالیباف را نمونه‌ای چشمگیر از تبلیغات سیاسی و عملیات روانی دانست.

در این مقاله آمده است:

رئیس مجلس ایران با استناد به معادله تیلور در بحبوحه بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، نرخ بهره آمریکا را به سخره می‌گیرد. روز چهارشنبه، تهران موشک غیرمنتظره دیگری را در جنگ خود علیه ایالات متحده به کار گرفت: یک توییت حاوی یک معادله ریاضی.

کریس بوشامپ، تحلیل‌گر ارشد بازار در گروه IG، به الجزیره گفت: «این (توییت‌ها) یک نمونه فوق‌العاده و چشمگیر از تبلیغات سیاسی و روانی از سوی ایران هستند؛ کشوری که در سال ۲۰۲۶ دست‌کم توانایی چشمگیری در آزار دادن و روی اعصاب رفتن حریف آمریکایی خود نشان داده است.»

ماه گذشته نیز قالیباف طرحی گرافیکی با عبارت «آمریکا را دوباره گرسنه کنید» (دستکاری در شعار ترامپ: آمریکا را دوباره بزرگ کنید) به همراه آمار ناامنی غذایی و گرسنگی در آمریکا منتشر کرد و نوشت: «نمی‌توان شکست‌ها را با ادعا‌های دروغین پوشاند.» هدف از توییت‌های قالیباف، ملموس کردن هزینه‌های جنگ برای افکار عمومی آمریکا از طریق قیمت‌ها، بازار‌ها و سیاست‌های پولی است.